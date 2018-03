WASHINGTON — L’ancien directeur adjoint du FBI Andrew McCabe a été congédié par le procureur général des États-Unis Jeff Sessions, deux jours seulement avant qu’il ne puisse prendre sa retraite.

Andrew McCabe était fréquemment la cible de la colère du président Trump.

Après des recommandations provenant de fonctionnaires du FBI, le ministère de la Justice a évoqué vendredi soir une «mauvaise conduite» de la part de M. McCabe pour justifier son renvoi.

Bien qu’Andrew McCabe ait passé plus de 20 ans au sein du FBI, Donald Trump l’avait à plusieurs reprises condamné au cours de la dernière année, laissant entendre qu’il était, à l’image de la direction du FBI, partial et injuste avec l’administration Trump.

De son côté, Andrew McCabe a réagi à son congédiement dans un communiqué:

«Je suis ciblé et traité de la sorte à cause du rôle que j’ai joué, des actions que j’ai posées et des événements dont j’ai été témoin après le renvoi de James Comey».

Le président américain Donald Trump avait mis à la porte le directeur de la police fédérale, James Comey en mai 2017, alors que celui-ci enquêtait sur les liens de l’équipe de campagne de M. Trump avec la Russie lors de la dernière élection présidentielle.