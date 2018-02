Bonne nouvelle en cette Saint-Valentin : ICI Tou.tv a dévoilé la deuxième saison de la très chouette web-série de la réalisatrice Chloé Robichaud, Féminin / Féminin.

Deux ans après la première saison, nous retrouvons le groupe d’amies de la série, toute lesbiennes ou bisexuelles, et on retombe vite sous le charme de l’indéniable chimie entre les comédiennes dans l’étalement d’un quotidien sensible à des relations souvent boudées dans le cadre d’une télévision plus traditionnelle – c’est-à-dire celles qui sortent du cadre hétéronormatif.

On parle d’amour, de famille, d’amitié, de la maladie, des angoisses face à vieillir, bref, on parle de tout ce qui touche notre quotidien à un moment ou à un autre. Il y a dans l’écriture de Robichaud une sensibilité rafraîchissante à la télévision.

On va vous vendre la série en soulignant son identification à la communauté LGBT+, c’est normal puisqu’il y a un désir réel d’enlever les œillères avec cette fiction. Par contre, c’est la grande humanité de la série qui vous interpellera en raison des relations mises à l’écran et des problématiques du quotidien qui résonneront dans vos vies.

Au-delà des genres et des orientations, la vie en relation est un sujet touchant et il s’agit ici d’une exploration lucide, sensée et touchante qui mérite toute votre attention.

Avec des épisodes d’une vingtaine de minutes, la série se prête au jeu du gavage télévisuel et si l’idée d’un restaurant bondé vous rebute ce soir, jetez un coup d’œil vers cette deuxième saison de Féminin / Féminin et prenez une pause pour réfléchir à vos relations avec les gens qui vous entourent.

Suivez Stéphane Morneau