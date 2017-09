Voici les dernières nouveautés qui ont retenu notre attention, pour une rentrée en beauté. Testées et approuvées.

Bye-bye rougeurs!

Cette crème neutralisante légèrement teintée de pigments minéraux verts ne se contente pas de camoufler les rougeurs; elle cible à la fois les rougeurs soudaines éphémères, les rougeurs diffuses et les rougeurs avec vaisseaux apparents, de nuit comme de jour. Enrichie de beurre de karité, elle est aussi hydratante sans pour autant être trop riche.

Crème neutralisante correction rougeurs Rosilogie, Lierac, 40$

Démaquillage 2.0

Vous connaissez peut-être le «layering», cette routine beauté très populaire en Asie et qui consiste à superposer jusqu’à une dizaine de produits avant d’aller au lit. Dans ce système, la toute première étape, le nettoyage, se fait en deux temps: d’abord, une huile qui enlève les fards, l’écran solaire et la pollution, par exemple, puis un nettoyant traditionnel. Pour faciliter ce fameux «prénettoyage» à l’huile, Dermalogica lance ce mois-ci un baume à la texture fondante qui permet de dissoudre la saleté en un tournemain. Trois étapes pour y arriver: on masse sur la peau sèche, on émulsionne avec de l’eau (le produit se transforme alors en lait), on rince, puis on est prêt pour le nettoyage.

PreCleanse Balm, Dermalogica, 62$

Démêler les noeuds en douceur

La dernière-née des gammes professionnelles de L’Oréal est spécifiquement destinée aux cheveux cassés. Notre chouchou: un démêlant à vaporiser directement sur la brosse à cheveux afin de démêler en douceur les longueurs fragilisées comme les crinières emmêlées. Testé et approuvé aussi par une jeune sirène de 7 ans au cuir chevelu particulièrement… sensible!



Spray démêlant anti-casse Inforcer Brush Proof, L’Oréal Professionnel, 24$

Baisers à la française

Texture onctueuse et non collantes, pigments subtils et translucides, fragrances gourmandes: il n’y a pas à dire, ces nouveaux baumes à lèvres teintés ont tout pour plaire. «Je rêvais depuis longtemps d’une formule hautement naturelle capable d’agir sur tous les fronts, explique par voie de communiqué Mathilde Thomas de Caudalie. Un soin riche en polyphénols, notre signature. Mais je voulais également que les baumes soient teintés avec des pigments qui ne dessèchent pas les lèvres dans un nuancier de couleurs aussi nudes qu’addictives.»

Baume à lèvres French Kiss (offert en trois nuances), Caudalie, 20$ chacun

Bouquet de roses pour le visage

Difficile de ne pas aimer le nouveau soin quotidien récemment lancé par la marque haut de gamme Sisley. D’abord, sa texture légère et fondante est parfaite, surtout quand il fait chaud. Ensuite, elle fait appel à des ingrédients actifs luxueux tels que la rose noire, la rose de Mai et la rose des Alpes. Enfin, sa fragrance florale, un mariage de rose, de géranium et de magnolia, nous enveloppe sans nous envahir. Seul petit hic: toutes ces qualités se paient… cher! Si on peut se le permettre, pourquoi pas?

Baume-en-eau à la rose noire, Sisley, 250$



Suivez @JessicaDostie sur Twitter