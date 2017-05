Les utilisateurs de technologie sont souvent sédentaires et contraints de rester assis devant un ordinateur plusieurs heures d’affilée. «C’est déjà établi que de rester en position assise est mauvais et ultimement coûte beaucoup au système de santé», explique Elise Labonté-LeMoyne, chercheuse au Tech3Lab de HEC Montréal. Elle s’est demandée ce qu’il était possible de faire pour diminuer les effets négatifs tout en permettant aux gens de continuer à travailler. Le tapis roulant! Non seulement il supprime ces effets négatifs, mais les personnes l’utilisant sont même plus productives. Entretien.

Pourquoi est-il mauvais d’être assis à son bureau?

Lorsqu’on est assis, tous les muscles des fesses, des jambes, du tronc sont écrasés et inactifs. La circulation sanguine se fait moins bien et donc la gestion de l’énergie du corps est au ralenti. Ce qui augmente les probabilités de diabète, d’obésité et de problèmes cardiaques. Si on compare quelqu’un qui passe huit heures par jour assise, à une autre personne qui passe en dix, la deuxième aura plus de chances de mourir jeune de 13%. C’est donc s’exposer à beaucoup de problèmes métaboliques et ce sont des problèmes qui coûtent cher à la société et qui sont de plus en plus liés avec une population sédentaire, vieillissante qui s’alimente moins bien. Après seulement une heure passée dans la position assise, les muscles commencent à s’atrophier.

Si je vais m’entrainer le soir, ça compense pour mes heures heures assise, n’est-ce pas?

Eh non! Quelqu’un pourrait passer huit ou dix heures assis devant un ordinateur pendant la journée et aller s’entrainer pendant deux heures le soir, il ressentirait quand même les effets néfastes d’avoir été assis si longtemps. Ce sont des problèmes séparés. Tu peux être debout toute la journée et avoir des problèmes de santé parce que tu ne fais pas de sport et, à l’inverse, tu peux faire beaucoup d’exercice, mais être assis et avoir des problèmes de santé.

Quoi dire des recommandations habituelles telles que: prendre une marche dans la journée, aller s’aérer le cerveau, etc?

Elles sont importantes également, mais si elles étaient 100% efficaces, ça se saurait. Donc clairement, ça ne suffit pas. Il y a des emplois pour lesquels ce n’est pas réaliste ou alors ça ne fait pas partie de la culture de l’entreprise. Les bureaux actifs [Note: ​Un bureau actif est n’importe quel type de bureau qui permet de passer moins de temps assis.​] n’ont aucun impact sur le travail, alors que recommander aux gens de prendre une pause de cinq minutes à chaque heure de travail, c’est une entrave à leur travail et finalement ils ne le font pas.

Existe-il de fausses bonnes idées ergonomiques, tel que l’utilisation du ballon à la place d’une chaise?

Il n’y a pas de mauvaises idées, mais il y a parfois des idées qui sont surfaites. Un ballon va renforcer les abdominaux s’ils sont faibles, mais après un certain temps, ça n’aura plus d’effet. De plus, ça n’apporte aucune dépense énergétique. Ce genre d’objet ergonomique a pour but de contraindre les gens à avoir une meilleure posture pour empêcher les douleurs physiques. C’est différent que souhaiter être moins sédentaire. Pour cela, il faut augmenter le niveau métabolique. Par exemple, on dépense deux fois plus d’énergie en position debout qu’assise.

Quels sont les avantages d’un bureau actif?

On voit des avantages au niveau de la mémorisation, de la créativité et de l’attention. Les gens se souvenaient plus de ce qu’ils avaient lu qu’en position assise. Le pourquoi est encore à déterminer. ​Lorsqu’on parle de marche sur un tapis roulant c’est à une vitesse très basse. Je la décris comme «la vitesse lèche vitrine​». Côté système de santé, c’est très peu documenté. Une étude parle de montants pour les employeurs américains de l’ordre de 10 000$ par année qui peut être économisés si un employé ne développe pas de diabète. Reste à démontrer si on peut vraiment prévenir le diabète avec seulement un bureau actif.​

Y a-t-il des bureaux actifs qui baissent la productivité?

On a constaté quelques effets négatifs sur des éléments qui requièrent plus de dextérité comme l’écriture manuscrite. Il pourrait potentiellement y avoir un effet de nouveauté négatif à court terme sur des tâches très difficile​s.

Si le bureau actif n’est pas une option, y a-t-il des choses que les gens peuvent faire pour s’aider?

​Mettre une boite de carton sur son bureau pour pouvoir travailler debout est à la portée de tout le monde. Sinon, au moins prendre de petites pauses régulièrement pour monter les escaliers permet un rafraichissement et de se concentrer mieux à son retour. ​

Elise Labonté-LeMoyne collecte actuellement une étude pour déterminer la combinaison difficulté de la tâche et assis c. debout, ainsi que l’intérêt que les gens portent aux bureaux actifs dans des endroits publics comme les bibliothèques​.