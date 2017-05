De l’intelligence artificielle au système d’exploitation Android, Google dévoile cette semaine à la conférence pour développeurs Google I/O quelles seront les nouveautés de l’entreprise à surveiller au cours des prochains mois. Voici les annonces qui méritent qu’on s’y attarde de plus près.

Google Home arrive au Canada



Annoncé au Google I/O 2016 et lancé aux États-Unis à l’automne, le haut-parleur connecté Google Home arrivera finalement au Canada cet été.

Cette réponse à l’Amazon Echo permet d’interagir avec l’Assistant Google. On peut poser des questions générales au haut-parleur (« quel temps fait-il »), des questions personnelles (« quel est mon prochain rendez-vous ») et contrôler des appareils et services tiers, afin par exemple de diminuer l’intensité de l’éclairage dans son salon, écouter une liste lecture Spotify, se faire lire les dernières nouvelles ou commander une pizza chez Domino’s.

Détail intéressant, Google Home sera offert en français canadien, et non en français de France. Je n’ai pas été particulièrement impressionné par la traduction locale de l’Assistant Google lorsque je l’ai mis à l’essai la semaine dernière, mais celui-ci devrait s’améliorer avec le temps, à mesure que les utilisateurs québécois s’en serviront.



Google lance plusieurs outils pour l’intelligence artificielle



Google souhaite être la référence en matière d’intelligence artificielle, et l’entreprise a dévoilé plusieurs nouveautés qui lui permettront d’augmenter son importance dans le milieu.

L’entreprise a notamment annoncé l’arrivée de nouveaux processeurs dans ses centres de données, qui sont optimisés pour l’apprentissage automatique. Ces Cloud TPU pourront être utilisés non seulement par Google directement, mais aussi par les développeurs et chercheurs du monde entier plus tard cette année.

Google compte aussi faciliter l’apprentissage automatique sur les téléphones, avec le lancement de l’outil TensorFlowLite, qui est optimisé pour fonctionner sur les appareils mobiles. Les développeurs pourront donc permettre à leurs applications d’apprendre, tout en conservant les données personnelles des utilisateurs sur leur téléphone.

Google a également mis en ligne le site Google.AI à l’occasion de Google I/O, qui rassemble tous les efforts de l’entreprise par rapport à l’intelligence artificielle.

Android O s’attaque à la sécurité d’Android



Google a profité de la conférence I/O pour lancer en version bêta la prochaine version d’Android. Android O promet plusieurs nouveautés, comme des notifications qui s’affichent au-dessus des applications lorsqu’on les sélectionne, un mode de sélection intelligente du texte, et le remplissage automatique d’informations dans les applications.

L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne toutefois la sécurité. Non, Google ne compte pas mettre à jour les téléphones Android directement à la manière d’Apple, mais l’entreprise a dévoilé Google Play Protect, un outil qui analyse automatiquement le comportement des applications et élimine potentiellement les logiciels dangereux des téléphones.

Android O sera lancé plus tard cette année.

Google Daydream aura des casques dédiés



La plateforme de réalité virtuelle Google Daydream grandit cette année, avec l’arrivée de casques dédiés, qui fonctionneront sans téléphone intelligent.

Ces appareils seront équipés d’un écran, d’un processeur et des autres composantes du genre, mais plusieurs puces et autres pièces manqueront à l’appel, ce qui permettra de concevoir des casques plus abordables qu’à l’heure actuelle.

Pour le grand public, utiliser un téléphone intelligent demeure la meilleure solution, mais ces casques devraient notamment être utiles pour les événements, dans les entreprises et dans les écoles.

Les deux premiers casques Daydream dédiés seront lancés cette année par HTC et Lenovo.

Android Go: une version allégée d’Android pour les appareils abordables



Le système d’exploitation Android et les applications mobiles Android sont de plus en plus lourdes, et peinent parfois à fonctionner avec des téléphones d’entrée de gamme, surtout ceux conçus pour les pays en développement.

En 2018, Google lancera Android Go, une version allégée d’Android, conçue pour fonctionner avec des appareils abordables. L’entreprise adaptera aussi ses applications comme Gmail et Google Maps pour fonctionner avec peu de mémoire vive et des processeurs peu puissants, et une nouvelle version de la boutique Google Play mettra en vedette les applications optimisées pour Android Go.

Une excellente idée, surtout dans les pays où l’achat d’un téléphone de plusieurs centaines de dollars n’est pas une option pour la majorité des gens