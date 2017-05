Scanner une poignée de fraises et trouver la recette qui donne envie. Pinterest ajoute la fonctionnalité sur téléphones intelligents, dans la version anglophone, et devient le «Shazam» de la nourriture, du nom de l’application qui propose le titre d’une chanson à partir de quelques notes.

L’alimentation est l’une des catégories qui a le plus de succès sur Pinterest, le réseau social qui consiste à partager ses loisirs et ses passions par l’image. Plus de 15 milliards d’idées abreuvent la catégorie. En février dernier, Pinterest a ajouté un appareil photo intégré à son application pour smartphone qui permet d’identifier les produits. Plus de 750 ingrédients sont reconnaissables grâce au système.

En les scannant, les utilisateurs peuvent ainsi générer une liste de recettes, parmi les suggestions postées sur Pinterest, et se donner des idées en cuisine, intégrant le produit concerné. Les chefs amateurs peuvent s’inspirer en se référant aux commentaires et à l’évaluation sous la forme d’étoiles. Le nouvel outil facilitera aussi la vie de ceux qui ne reconnaissent pas toujours les variétés des fruits et légumes pendant les courses, et verront plus clair sur les possibilités à cuisiner.

L’application Pinterest permet enfin de sélectionner le temps qu’on souhaite consacrer à une recette, des ingrédients dont on dispose au réfrigérateur, pour générer les plats adéquats.