Le rayon des produits prêt-à-manger se bonifie mois après mois. Voici quatre nouveautés testées et approuvées.

Rouge et blanc pour les fêtes

Vos convives ne devineront jamais que vous avez acheté ce gâteau à l’épicerie! En plus d’être joliment décoré – à la main, s’il vous plaît –, le Red Velvet signé Ricardo est des plus délicieux. À la rédaction de Métro, en tout cas, il a fait l’unanimité. Pas étonnant que ce soit le dessert le plus populaire des cafés Ricardo!

30$ (de 10 à 12 portions) en exclusivité chez IGA

Clé en main

Ces hors-d’œuvre gourmands sont tout indiqués pour célébrer sans se compliquer la vie. Ils sont tout simples : une date et une saucisse piquante enrobées de bacon, qui passent du congélateur à la table en 30 minutes, top chrono. Après avoir placé son «steak de bacon» dans les restaurants Cora Déjeuners plus tôt cette année, voilà que F. Ménard, entreprise montérégienne, continue sa percée à la grandeur de la Belle Province.



Péchés mignons, 6$ l’emballage de 300g fmenard.com

Variations sur la tourtière

St-Hubert a décidé de réinventer la tourtière en cette saison des Fêtes en ajoutant de la viande fumée et de petits morceaux de cornichon à la traditionnelle garniture de porc haché aux épices. Résultat? Une combinaison surprenante, mais pas moins savoureuse, qui a d’ailleurs valu à l’entreprise une mention aux Grands Prix canadiens des nouveaux produits.

8,59$ dans la plupart des épiceries

Délicieux gnocchis

Bien sûr, on préfère cuisiner tout soi-même, mais parfois, on n’a simplement pas le temps. Ces pâtes à base d’œufs pondus par des poules élevées en liberté et à la délicate saveur de courge musquée changent agréablement des gnocchis traditionnels et se préparent en cinq minutes top chrono. Suffit d’y ajouter du parmesan ou encore des bouquets de chou-fleur caramélisé (ou les deux) pour obtenir un plat des plus satisfaisants.



Gnocchi avec courge musquée PC, 4$ chez Maxi et Provigo