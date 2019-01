S’ils sont parfois considérés comme des «jobines», les emplois temporaires comportent tout de même plusieurs avantages. En voici six.

Acquérir de l’expérience

Si vous venez de sortir de l’école, avez changé de domaine ou cherchez dans quelle branche vous voulez travailler, un emploi temporaire est idéal, car il est souvent plus facile à obtenir et vous donne l’occasion d’avoir une première expérience ou encore de tester votre nouveau choix de carrière. Comme il s’agit d’un contrat à durée déterminée, cela vous donne à la fois de l’expérience pour votre prochain emploi et vous libère si vous réalisez que vous n’aimez pas votre nouveau domaine.

Avoir un horaire flexible

Un travail temporaire n’occupe pas totalement votre temps. Si vous êtes parent ou étudiant, ce type de travail permet d’accommoder votre horaire pour que vous puissiez conjuguer toutes vos obligations. Vous avez également le loisir, si vous êtes à forfait, d’accepter les contrats ou non, vous permettant ainsi d’en profiter pendant les périodes plus calmes pour partir en vacances hors des périodes d’achalandage ou encore réaliser des projets personnels.

Développer ses compétences

En plus de bonifier votre CV avec une expérience de travail supplémentaire, un travail à durée déterminée ou à forfait vous permet de développer de nouvelles compétences, d’être formé par différents professionnels et d’apprendre de nouvelles méthodes de travail. Selon un article du site de Randstad, le «marché de l’emploi actuel valorise les candidats possédant des compétences variées qu’ils renouvellent et améliorent continuellement». Une autre raison d’aller chercher diverses expériences.

Gérer les attentes

D’une part, comme vous n’êtes là que temporairement, les attentes envers vous, sur le plan de l’implication au sein de l’entreprise, de la pression, du niveau de responsabilité ou de vos disponibilités à des heures atypiques ou pour faire du temps supplémentaire, sont moins élevées. Cela permet d’équilibrer votre travail. D’autre part, si vous ne connaissez pas beaucoup le domaine dans lequel vous vous lancez, un emploi temporaire permet de mieux connaître les demandes du marché et vous aidera dans la recherche de votre prochain emploi.

Certaines entreprises offrent d’abord des contrats temporaires afin d’explorer les différents talents disponibles avant de prendre une décision pour une embauche à temps complet. Vous pourriez donc être le candidat choisi en fin de compte pour un emploi à temps plein.

Augmenter ses revenus

Comme un emploi temporaire n’offre souvent pas de stabilité ou d’avantages sociaux, les employeurs compensent en augmentant le salaire horaire des employés temporaires ou à forfait, parfois de manière considérable pour attirer les travailleurs temporaires. «La gêne qui caractérisait autrefois le travail temporaire est en train de s’estomper. Si vous possédez des compétences utiles, un travail à forfait pourrait se révéler gratifiant et lucratif», affirme le site Randstand.