Les chats ont des comportements fascinants et, parfois, incompréhensibles. Pour mieux comprendre ces petits félins domestiques, poursuivez votre lecture.

Pourquoi les chats adultes ne miaulent-ils pas entre eux?

Saviez-vous que seuls les chatons miaulent, et ce, dans le but de communiquer avec leur mère? Une fois qu’ils sont sevrés, ce sont les humains qui, à leurs yeux, prennent le « rôle » de la mère — c’est donc à eux qu’ils réservent ce langage! Par ailleurs, les femelles en chaleur et les mâles en situation de rivalité font des « vocalises » qui n’ont rien à voir avec des miaulements.

Pourquoi votre chat se frotte-t-il contre vos chevilles lorsque vous rentrez?

Le chat possède des glandes sébacées situées à divers endroits sur son corps, notamment sur la tête et à la base de la queue. Celles-ci dégagent des phéromones de familiarisation, lesquelles ont une odeur rassurante. Parce qu’il se sent bien quand l’ensemble de son territoire possède SON odeur, le chat la transfère régulièrement sur les êtres vivants et les objets qui l’entourent — ce comportement s’appelle le « marquage olfactif ».

Pourquoi les chats font-ils tomber des objets par terre?

Votre chat pousse souvent des objets pour les faire tomber et — bien entendu — cela vous dérange? Vous serez étonné d’apprendre qu’il le fait parce que VOUS le lui avez appris! Eh oui! Chaque fois que vous échappez vous-même un objet (une fourchette, par exemple), vous le ramassez sur-le-champ. Votre chat veut obtenir votre attention et vous faire lever de votre sofa? Hop! Il fait tomber quelque chose… et vous voilà debout!