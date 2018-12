Cette semaine, l’entreprise japonaise Groove X a officiellement présenté sa nouvelle création. Lovot est un compagnon robotisé dont l’unique objectif est de réchauffer le coeur.

Alors que la plupart des robots crées de nos jours ont été conçus pour accomplir des tâches du quotidien, le Lovot de Groove X n’existe que pour diffuser de l’affection. L’entreprise précise même qu’il n’a aucune autre utilité.

Sa technologie «Emotional Robots» s’appuie sur une multitude de capteurs sensoriels. Son doux regard procure un peu de chaleur à son propriétaire.

Lovot tentera d’attirer l’attention de son propriétaire et de mieux le connaître. Ce petit robot le suivra partout et se cachera des inconnus.

L’innocente petite créature aux gestes charmants est vouée à provoquer la tendresse et à «cultiver notre propension à aimer», selon Groove X, qui décrit comment le robot s’y prend sur un site dédié.

L’antenne placée sur la tête du Lovot est équipée d’un capteur sensible à la luminosité, d’une caméra en demi-sphère à 360° et d’un microphone. Un capteur thermique permet au robot de savoir où il se situe et de toujours retrouver ses propriétaires.

Plus de 50 capteurs placés sur le corps de l’appareil aident son «cerveau» à prendre des décisions rapides. Son comportement change en fonction de ses interactions.

Grâce à un dispositif lumineux à six couches, son regard semble réaliste. Le robot peut vous fixer sans que cela paraisse étrange, grâce à sa capacité à cligner des yeux.