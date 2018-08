Le Palais de Kensington et le Royal Collection Trust ont annoncé, mercredi 29 août, l’ouverture prochaine de l’exposition «A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex», consacrée aux tenues de mariage du prince Harry et de Meghan Markle.

Le 19 mai dernier, Meghan Markle et le prince Harry se sont dit «oui» à la chapelle Saint-Georges à Windsor devant plusieurs centaines d’invités, et près de deux milliards de téléspectateurs. Autant de monde qui attendait avec impatience de découvrir la robe de mariée de la duchesse de Sussex. Près de quatre mois après l’événement, le Palais de Kensington et le Royal Collection Trust font savoir qu’une exposition mettra prochainement en avant les tenues des mariés.

L’exposition A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex se tiendra en deux temps. Elle débutera au château de Windsor, à l’ouest de Londres, où le couple s’est marié, du 26 octobre 2018 au 6 janvier 2019, puis prendra ses quartiers au Palais de Holyrood à Edimbourg (Ecosse), du 14 juin au 6 octobre 2019.

Le public pourra découvrir la spectaculaire robe de mariée blanche de Meghan Markle, réalisée par Clare Waight Keller pour Givenchy, mais aussi le voile d’une longueur de 5 mètres brodé de fleurs symbolisant les 53 pays du Commonwealth. Datant de 1932, le diadème en forme de bandeau et orné de diamants, prêté par la reine Elizabeth II, fera également partie des pièces exposées.

Le costume du prince Harry, qui a choisi de porter l’uniforme des Blues and Royals le 19 mai dernier, sera aussi à l’honneur, mais il s’agira d’une copie.