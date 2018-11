L’époque où on choisissait notre parfum en fonction des saisons est révolue. Qui a dit que les fragrances de la famille des hespéridés, caractérisées par la fraîcheur des agrumes et des notes vertes légèrement fleuries, devaient être rangées une fois la bise venue? La preuve par six nouveautés délicates, certaines convenant toutefois autant aux hommes qu’aux femmes.

Éclat de vert, Aerin



Description: La petite-fille d’Estée Lauder dirige depuis cinq ans une gamme de fragrances féminines qui évoquent toutes un souvenir olfactif bien précis. Inspiré par la côte méditerranéenne du sud de la France, ce nouveau jus est censé évoquer la lumière perçant à travers la verdure luxuriante. Pour femmes.

Notes: Huile de citron, feuilles et fleurs de magnolia, jasmin, lentisque/galbanum, vétiver, mousse de chêne

Prix : 285$ les 50 ml

Joy, Dior



Description: «Une interprétation olfactive de la lumière.» C’est ainsi que le parfumeur François Demachy, de passage à Montréal cet été, décrit sa plus récente création. Il a justement expliqué en détail sa méthode de travail dans le cadre d’une conférence organisée au dernier Festival mode et design. Pour femmes.

Notes: bergamote, mandarine, absolu de rose de Grasse, jasmin, santal, muscs

Prix: 119$ les 50 ml d’eau de parfum

Love the way you Taste, By Kilian



Description: Toute la fraîcheur d’un mojito dans un flacon de parfum : c’est ce qu’a souhaité reproduire le nez Sidonie Lancesseur en formulant ce jus haut de gamme. Ça pétille et c’est réjouissant d’originalité. Unisexe.

Notes: citron, menthe, feuilles vertes, magnolia, vétiver

Prix: 325$ les 50 ml

Infusion Mandarine, Prada



Description: Depuis Infusion Iris, premier cru issu de cette gamme, la maison de couture italienne a élargi la gamme à neuf fragrances mettant chaque fois en vedette un ingrédient phare. Ici, c’est vraiment la mandarine qui ressort pour mettre en valeur un coeur de fleurs blanches. Unisexe.

Notes: mandarine verte, pelure d’orange, feuille de mandarinier, fleur d’oranger, néroli, opoponax.

Prix: 180$ les 100 ml

Eau de Givenchy



Description: Cette fragrance iconique d’abord lancée en 1980 a été revisitée cette année par le parfumeur François Demachy. Les notes qui la composent ont été spécialement sélectionnées pour évoquer les effluves du sud de la France. Unisexe.

Notes : bergamote, mandarine, amande amère, fleur d’oranger, néroli, petit-grain, musc, bois de cèdre

Prix: 93$ les 100 ml

Mandarina Corsica, L’Artisan Parfumeur



Description: Cet automne, la collection Les Paysages, qui propose des senteurs glanées aux quatre coins de l’Hexagone, s’enrichit d’un jus inspiré par la Corse. Le parfumeur Quentin Bisch s’est aussi laissé imprégner de ses expériences en Méditerranée, prenant comme point de départ la mandarine confite.

Notes: mandarine, bigarade, immortelle, hedione, jasmin, fleur d’oranger, maltol, fève tonka, cannelle, bois de santal, vanille, caramel

Prix: 195$ les 100 ml