La maison Chanel n’utilisera plus de peau d’animaux exotiques dans ses collections, comme l’a fait savoir Bruno Pavlovsky, président des activités mode de la marque française, à plusieurs médias français et internationaux.

Présent à New York dans le cadre de la présentation de la collection Métiers d’Art de Chanel, Bruno Pavlovsky a révélé à plusieurs médias, dont Le Figaro, que la maison française mettait un terme à l’usage de peaux exotiques dans ses collections.

«Chez Chanel, nous évaluons en permanence nos filières d’approvisionnement afin de nous assurer qu’elles répondent à nos exigences en matière d’éthique et de traçabilité. Or, il nous est de plus en plus difficile de nous procurer des peaux exotiques – crocodile, lézard, serpent et galuchat – correspondant à nos exigences en matière d’éthique», a-t-il confié au quotidien français.

De son côté, l’association de protection des droits des animaux PETA s’est félicitée de cette décision. «PETA fête une autre grande victoire pour les animaux aujourd’hui, après l’annonce de Chanel que l’illustre marque française n’utilisera plus (…) de peaux exotiques – dont le cuir de crocodile, de lézard et de serpent – dans ses collections futures», a indiqué l’association dans un communiqué.

Jean Paul Gaultier était jusqu’alors la dernière maison en date à avoir annoncé qu’elle n’utiliserait plus de cuirs et de fourrures dans ses créations.