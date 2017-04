L’entreprise Terroir en VR propose douze destinations cet été en Mauricie. Le concept est nouveau à travers la province et consiste à faire découvrir les producteurs et leurs produits en échange d’une place de stationnement pour la nuit.

En se rendant sur le site web terroirenvr.ca, les propriétaires de véhicules récréatifs peuvent voir les endroits où sont offertes des places de stationnement. Ils peuvent ainsi tracer leur itinéraire et réserver en conséquence.

«Ça permet de sortir des routes touristiques et de faire des détours à la découverte de nouveaux endroits. – Karine Morin

Parmi les endroits membres du réseau en Mauricie, on retrouve le Magasin général Le Brun à Maskinongé, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, le Marché champêtre de Saint-Narcisse et le musée Village du bûcheron à Grandes-Piles. À travers la province, on compte plus de 120 endroits à découvrir.

«C’est une nouvelle entreprise, c’est notre première année d’opération. On a découvert le concept lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande et on a eu envie d’offrir quelque chose de semblable au Québec. On constate déjà que ça répond à un besoin. On a approché beaucoup de producteurs qui ont répondu positivement à notre appel», indique Karine Morin, vice-présidente de Terroir en VR.

«Ça permet de sortir des routes touristiques et de faire des détours à la découverte de nouveaux endroits, ajoute cette dernière. Il n’y a pas de services sur place, donc les gens doivent être autonomes.»

Nouvelle clientèle

En se procurant une carte de membre annuelle, au coût d’environ 100 $, les voyageurs ont un accès illimité à toutes les haltes du réseau. Quant aux producteurs, ils s’inscrivent sans frais. La période pour les réservations de stationnements s’étend du 1er mai au 31 octobre.

«On espère que ça va nous apporter de nouveaux touristes. Comme c’est la première année, on ne sait pas à quoi s’attendre. On a déjà une réservation de faite. On espère que ça va nous attirer de la clientèle pour l’heure du déjeuner», mentionne Isabelle Therrien, adjointe administrative au Magasin général Le Brun à Maskinongé.

De son côté, la Pépinière du Parc à Saint-Mathieu-du-Parc souhaite que l’initiative fasse découvrir aux touristes l’Expérience du coureur des bois, une activité lors de laquelle les participants explorent un labyrinthe de cèdres tout en découvrant le mode de vie des coureurs des bois.

«On pense que ça peut nous attirer un autre type de clientèle, explique pour sa part la copropriétaire des Boissons du Roy à Sainte-Anne-de-la-Pérade, Isabelle Gauthier. On croit que ça peut être bon pour le bouche à oreille et ça peut faire en sorte que ces gens-là reviennent nous voir par la suite.»

L’entreprise Terroir en VR a l’intention de déployer le réseau à travers tout le Canada d’ici les deux prochaines années.

Endroits à visiter en Mauricie



– Domaine & Vins Gélinas à Saint-Sévère

– Domaine seigneurial à Sainte-Anne-de-la-Pérade

– Ferme Nouvelle-France à Sainte-Angèle-de-Prémont

– Les Boissons du Roy à Sainte-Anne-de-la-Pérade

– Magasin général Le Brun à Maskinongé

– Marché champêtre de Saint-Narcisse

– Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

– Pépinière du Parc à Saint-Mathieu-du-Parc

– Vieux presbytère de Batiscan

– Vignoble & Domaine Beauchemin à Yamachiche

– Vignoble Prémont à Sainte-Angèle-de-Prémont

– Le musée Village du bûcheron à Grandes-Piles

Endroits à visiter sur la Rive-Sud



– Vignoble Le Fief de la rivière à Bécancour

– Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis-de-Blandford