OTTAWA — Milos Raonic sera le chef de file de l’équipe canadienne de Coupe Davis lors de son rendez-vous contre la Grande-Bretagne en première ronde du groupe mondial, le mois prochain.

Raonic, troisième joueur mondial, sera épaulé de Vasek Pospisil, du vétéran Daniel Nestor et du nouveau-venu Denis Shapovalov.

Cette confrontation aura lieu du 3 au 5 février et sera disputée à l’intérieur au TD Place d’Ottawa.

L’équipe britannique, classée deuxième au monde, sera représentée par Kyle Edmund, no 46, et Daniel Evans, no 51, ainsi que des spécialistes du double Jamie Murray et Dominic Inglot.

C’est la première fois que le Canada fera face à la Grande-Bretagne en Coupe Davis depuis 1967. La Grande-Bretagne l’avait alors emporté 4-1.

Le gagnant de cette rencontre accèdera aux quarts de finale, en avril, tandis que le perdant devra disputer une rencontre de barrage, en septembre, pour conserver sa place au groupe mondial pour la saison 2018.