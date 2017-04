SPISSKA NOVA VES, Slovaquie — Jacob Olofsson a réussi un doublé et la Suède a infligé un revers de 7-3 au Canada en quarts de finale du Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans, jeudi.

Fabian Zetterlund et Erik Brannstrom ont marqué un but et amassé une mention d’aide chacun pour la Suède, tandis qu’Oskar Back, Emil Bemstrom et Isac Lundestrom complétaient la marque. Adam Ahman effectué 25 arrêts.

Matthew Strome, MacKenzie Entwistle et Maxime Comtois ont riposté pour le Canada. Ian Scott a repoussé 28 tirs.

Le Canada (3-1) a terminé deuxième du groupe A derrière la Finlande (4-0). La Suède (2-2) a pris le troisième rang du groupe B, derrière les États-Unis (4-0) et la Russie (3-1).

Les Canadiens ont conclu le tournoi avec deux défaites consécutives, après avoir baissé pavillon 6-3 devant la Finlande lors du dernier match de la phase de groupes.

La Suède a ouvert la marque par l’entremise de Zetterlund, alors qu’il restait trois secondes au premier tiers. Strome a créé l’égalité à 1:58 de la période médiane, mais la Suède a riposté avec les filets de Back et Olofsson dans un intervalle de 1:58 pour prendre les commandes 3-1.

Entwistle a rétréci l’écart à un but à 14:38, mais les Suédois ont conclu l’engagement avec le filet en avantage numérique de Bemstrom à 19:38. Olofsson — son deuxième du match — et Brannstrom ont creusé l’écart en troisième avant que Comtois n’ajoute un filet à sa fiche à 14:07.

Lundestrom a complété la marque à 17:53.