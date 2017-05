SAINT-LOUIS — L’attaquant Steve Ott a mis fin à une carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey pour se joindre aux Blues de St. Louis à titre d’adjoint à l’entraîneur-chef Mike Yeo.

Doug Armstrong, président des opérations hockey et directeur général des Blues, a confirmé la nouvelle jeudi après-midi. Les Blues ont précisé qu’Ott avait signé un contrat de trois saisons.

Âgé de 34 ans, Ott a joué ses derniers matchs dans la LNH dans l’uniforme du Canadien de Montréal, qui a acquis ses services des Red Wings de Detroit en retour d’un choix de sixième tour en 2018, le 1er mars dernier.

Avec le Tricolore, Ott a récolté une mention d’aide en 11 matchs en saison régulière, et affiché un ratio défensif de moins-2. Il a participé aux six matchs des séries éliminatoires du Canadien mais n’a obtenu aucun point.

Sélectionné par les Stars de Dallas en première ronde — 25e au total — lors du repêchage de 2000, Ott a disputé 848 matchs dans la LNH, amassant 288 points, dont 109 buts, et accumulé 1555 minutes de punition, entre 2002 et 2017.

Au fil de sa carrière, Ott a aussi évolué avec les Sabres de Buffalo et les Blues. Il a été capitaine des Sabres pendant la saison 2013-2014, avant d’être échangé aux Blues le 28 février 2014. Il a joué avec les Blues jusqu’à la fin de la saison 2015-2016.

«Steve était un compétiteur sur la patinoire et je m’attends à ce qu’il amène beaucoup d’énergie dans le cadre de ses nouvelles fonctions, a déclaré Yeo. Il était très respecté de ses coéquipiers à titre de joueur et de personne, et je crois qu’il sera un atout important à notre personnel.»

«Je suis très fier de ma carrière de joueur et je vais offrir la même éthique de travail à titre d’entraîneur, a déclaré Ott.

«L’organisation des Blues occupe une place importante pour moi et pour ma famille, et je suis excité à l’idée d’amorcer une nouvelle étape de ma carrière au hockey avec cette organisation.»