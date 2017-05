TORONTO — Michael McNiven, un espoir du Canadien de Montréal, a été nommé le gardien de but de l’année dans la Ligue canadienne de hockey, samedi.

Les dirigeants de la LCH en ont fait l’annonce par communiqué samedi après-midi. Il s’agit d’un deuxième titre en moins d’un mois pour McNiven, qui avait aussi obtenu le titre de gardien de but de l’année dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

Âgé de 19 ans, McNiven a participé à 54 matchs avec l’Attack d’Owen Sound et présenté une fiche de 41-9-2-2, incluant six blanchissages, à égalité au premier rang dans la OHL. McNiven a aussi affiché la meilleure moyenne de buts alloués, à 2,30 tandis qu’il s’est classé sixième avec un taux d’arrêts de ,915.

Avec ses 41 victoires en saison régulière, McNiven a non seulement dominé la ligue à ce chapitre, il a éclipsé le record de l’Attack, de 32, appartenant à Jordan Binnington depuis la saison 2012-2013. Entre le 9 décembre et le 21 janvier, McNiven a remporté 11 matchs consécutifs.

Les performances de McNiven ont aidé l’Attack à établir des marques d’équipe aux chapitres des victoires (49) et des points (102) en saison régulière. McNiven et son adjoint Emanuel Vella ont permis à l’Attack de recevoir le trophée Dave Pinkney, remis à la formation ayant concédé le moins de buts en saison régulière (177).

En septembre 2015, McNiven a signé un contrat de trois saisons à titre de joueur autonome avec le Canadien.

D’autre part, deux joueurs de la Ligue de hockey junior du Québec (LHJMQ) ont été récompensés lors de cette cérémonie annuelle de remise des trophées de la LCH.

Nico Hirscher, des Mooseheads de Halifax, a mérité le titre de recure par excellence du circuit canadien, tandis que Thomas Chabot, des Sea Dogs de St-Jean, s’est signalé en obtenant celui de défenseur par excellence.

À sa première saison dans le circuit Courteau, Hirscher, un Suisse âgé de seulement 18 ans, a marqué 38 buts et récolté 48 mentions d’aide en 57 rencontres. Il a également obtenu sept points (3-4) en six parties éliminatoires.

De son côté, Chabot, qui a été sélectionné au 18e rang universel du repêchage de la LNH en 2015 par les Sénateurs d’Ottawa, a inscrit 10 buts et 35 mentions d’assistance en 35 matchs cette saison. Il a aussi totalisé 23 points (5-18) en 18 rencontres éliminatoires, permettant au passage aux Sea Dogs de remporter la coupe du Président et d’accéder aux demi-finales de la Coupe Memorial.

Par ailleurs, Ryan McGill (Attack) a obtenu le trophée d’entraîneur de l’année, Alex Debrincat (Otters d’Erie) a mérité celui de joueur par excellence, Sam Steel (Pats de Regina) de meilleur marqueur, Nolan Patrick (Wheat Kings de Brandon) de meilleur espoir, Nick Suzuki (Attack) de joueur le plus gentilhomme, Tyler Wong (Hurricanes de Lethbridge) d’implication humanitaire et communautaire et Sasha Chmelevski (67’s d’Ottawa) de meilleur joueur-étudiant.