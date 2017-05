MONTE-CARLO — Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, dimanche, pour creuser l’écart en tête du championnat des pilotes.

Il s’agissait de la troisième victoire du triple champion du monde cette saison et de sa 45e en carrière, ainsi que de la première victoire de la ‘Scuderia’ dans la principauté monégasque depuis Michael Schumacher en 2001.

«C’est une sensation indescriptible. Ç’a été une course très intense. J’ai réussi à pousser pendant quelques tours, et je crois que c’est ça qui a fait la différence», a déclaré l’Allemand en entrevue d’après-course.

Vettel a devancé au fil d’arrivée son coéquipier Kimi Raikkonen, détenteur de la position de tête, et le pilote Red Bull Daniel Ricciardo. Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a abouti au pied du podium.

«Samedi, j’avais l’impression que nous n’avions pas exploité notre potentiel au maximum, a convenu l’Australien. Aujourd’hui, nous l’avons prouvé. J’ai pris une chance lorsque Max (Verstappen) et Valtteri (Bottas) sont entrés aux puits.»

Verstappen a complété le top-5, devant l’Espagnol Carlos Sainz fils. Le Néerlandais a ainsi pu compléter le Grand Prix de Monaco pour la première fois à sa troisième tentative, après avoir été contraint à l’abandon en 2015 et 2016, respectivement avec Toro Rosso et Red Bull.

Le prétendant au titre, Lewis Hamilton, est parvenu à quitter la 13e place sur la grille de départ pour finir dans les points, en septième position.

Le Québécois Lance Stroll a été contraint à l’abandon au 74e tour de cette épreuve qui en comptait 78.

En vertu de ces résultats, Vettel dispose maintenant d’un coussin de 25 points devant Hamilton au championnat des pilotes.

Le cirque de la F1 se déplacera maintenant vers Montréal, pour le Grand Prix du Canada, dans deux semaines.

Vettel avantagé par Ferrari?

Raikkonen est parti de la première place pour la première fois en neuf ans, mais il a dû se méfier de son coéquipier à ses côtés sur la première ligne. Les deux pilotes Ferrari ont connu un départ sans tache, et Vettel a fermé la porte à Bottas dans l’entrée du premier virage.

Après que Raikkonen et Bottas soient rentrés aux puits pour obtenir de nouvelles gommes, Vettel a parfaitement synchronisé son arrêt au 39e tour. Lorsqu’il est retourné en piste, il s’est retrouvé tout juste devant le Finlandais. À l’issue de la course, Raikkonen cachait mal sa frustration.

«C’est une deuxième place, mais elle a un goût amer, a-t-il dit après avoir pris quelques secondes pour choisir les bons mots. Parfois, c’est comme ça.»

Ferrari a peut-être fait une faveur à Vettel, car Raikkonen semble être entré aux puits beaucoup trop tôt.

Peu importe la stratégie de course, l’écurie italienne peut crier victoire puisqu’elle a amassé le maximum de points de classement tout en profitant du fait que l’équipe Mercedes s’est révélée incapable de grimper sur le podium.

La course s’est déroulée sous le drapeau jaune pendant quelques tours après que le pilote Pascal Wehrlein se soit retrouvé en fâcheuse posture à l’entrée du tunnel.

Le Britannique Jenson Button, qui a été appelé en renfort afin de remplacer Fernando Alonso chez McLaren, semble avoir provoqué l’accrochage, puisqu’il s’est retrouvé coincé à l’intérieur du virage menant à l’entrée du tunnel.

Le museau de la voiture de Button a soulevé la voiture de Wehrlein, qui a terminé sa course de côté, sur deux roues, contre la barrière de sécurité. L’Allemand n’a pas été blessé, et il s’est extirpé de sa Sauber quelques minutes plus tard.

Tandis que la course était neutralisée derrière la voiture de sécurité, Marcus Ericsson a expédié sa Sauber contre un rail, tout comme le pilote McLaren Stoffel Vandoorne quelques instants plus tard.

La voiture de sécurité est retournée brièvement en piste quelques tours plus tard, après que le Russe Daniil Kvyat ait perdu le contrôle de sa monoplace. Ç’a mis la table pour une fin de course riche en rebondissements.