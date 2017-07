NEW YORK — Lindy Ruff a été nommé entraîneur-adjoint chez les Rangers de New York, a révélé le directeur général de l’organisation Jeff Gorton par voie de communiqué lundi.

Le contrat de Ruff, qui est âgé de 57 ans, n’a pas été renouvelé par les Stars de Dallas à l’issue de la dernière campagne. Les Stars ont fini la dernière campagne au 11e rang de l’Association Ouest en vertu d’une fiche de 34-37-11, un an après avoir remporté le titre dans la section centrale et avoir été sacrés champions de l’Ouest en saison régulière. Il aura donc dirigé la formation texane pendant quatre saisons, soit depuis la campagne 2013-14.

Ruff a compilé une fiche de 736-554-78-125 en 1493 matchs de saison régulière en carrière à titre d’entraîneur-chef dans la LNH.

Il occupe le quatrième rang de l’histoire au chapitre des matchs dirigés dans la LNH, derrière seulement Scotty Bowman, Al Arbour et Joel Quenneville. Il est également cinquième pour les victoires acquises en saison régulière, derrière Bowman, Arbour, Quenneville et Ken Hitchcock — le nouvel entraîneur-chef des Stars. Ruff a aussi dirigé 120 matchs éliminatoires en carrière, et il a présenté une fiche de 66-54.

Ruff, qui a remporté le trophée Jack Adams remis à l’entraîneur-chef par excellence de la LNH en 2005-06, a également dirigé les Sabres de Buffalo pendant près de 15 saisons, à compter de 1997-98.