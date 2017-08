BROSSARD, Qc — Le Canadien de Montréal a invité le défenseur Éric Gélinas à prendre part à son camp d’entraînement en vertu d’un essai professionnel, mardi.

Le Franco-Ontarien âgé de 26 ans a fait la navette entre l’Avalanche du Colorado et son club-école, le Rampage de San Antonio, la saison dernière. Gélinas a amassé une mention d’aide en 27 rencontres dans la LNH, en plus de contribuer trois buts et neuf passes en 27 parties dans l’AHL.

En carrière, Gélinas a inscrit 14 buts et récolté 41 mentions d’assistance en 189 rencontres dans la LNH avec l’Avalanche et les Devils du New Jersey.

Le défenseur de six pieds quatre pouces et 215 livres fut un choix de deuxième tour, 54e au total, des Devils en 2009.