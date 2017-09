MILWAUKEE — Travis Shaw a cogné un circuit de deux points après un retrait au dépens du releveur étoile Wade Davis, et les Brewers de Milwaukee ont défait les Cubs de Chicago 4-3 samedi après-midi.

Après avoir frappé la balle, Shaw a sauté quelque fois dans les airs alors qu’il se trouvait à côté du marbre dans l’espoir que la balle franchisse la clôture du champ gauche.

Les Brewers, qui avaient perdu en prolongation les deux premières rencontres de cette importante série, se sont approchés à quatre matchs et demi des Cubs et du premier rang de la section Centrale de la Ligue nationale. Ils ont aussi réduit à un match et demi l’écart qui les sépare des Rockies du Colorado dans la lutte au quatrième as.

Les Rockies jouent plus tard samedi.

Avec encore huit jours avant de conclure le calendrier régulier, les Cubs semblent encore en bonne posture pour remporter un deuxième championnat de division consécutif. Mais ils apparaissent soudainement vulnérables en fin de match après que Davis eut saboté sa première opportunité de sauvetage après 32 réussites.

L’arrêt-court Orlando Arcia avait amorcé la fin de neuvième en frappant la longue balle, permettant aux Brewers d’égaler le score 2-2.