EAST RUTHERFORD, N.J. — Josh McCown a lancé une passe de touché de 69 verges à Robby Anderson, Bilal Powell a aussi inscrit un majeur et la défensive des Jets de New York a neutralisé Jay Cutler et les Dolphins de Miami dans une victoire de 20-6, dimanche.

McCown a complété 18 de ses 23 passes pour 249 verges de gains et Chandler Catanzaro a réussi deux placements.

Les Jets (1-2) ont forcé Cutler et les Dolphins (1-1) à accumuler les erreurs et la formation new-yorkaise a évité d’amorcer la saison avec trois défaites de suite pour une première fois depuis 2003.

Cutler a rejoint DeVante Parker pour un majeur de trois verges sur le dernier jeu du match, privant les Jets d’un premier jeu blanc depuis le 13 janvier 2010. Cutler a été 26-en-44 pour 220 verges de gains, un touché et une interception.