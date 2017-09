L’ASSOMPTION, Qc — Tim Alarie est impatient de fouler les allées du club Le Portage, de l’Assomption, mardi et mercredi, alors qu’il tentera de défendre son titre au Championnat des joueurs Honda, dernier événement de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour.

Incommodé par une blessure à une main qui a nécessité une intervention chirurgicale avant même le début de la saison, Alarie a dû patienter jusqu’à la mi-août avant de retrouver ses repères.

«J’ai subi une déchirure ligamentaire en jouant au hockey et, après avoir été opéré le 25 avril, la réadaptation a pris du temps, mais j’ai au moins le plaisir de terminer la saison sur une bonne note», a raconté le professionnel du club Saint-Jérôme.

Le tournant de la saison 2017 d’Alarie est survenu à la Coupe Canada Sani Marc-Desjardins qu’il a conclu avec une ronde finale de 65.

Il y a quelques semaines, il a terminé troisième à la Classique Bérard Tremblay qu’il a entreprise avec une ronde de 66.

En 2016, à sa deuxième saison seulement chez les professionnels, Alarie avait ravi le Championnat des joueurs. Des rondes de 66 et 70 lui avaient valu la victoire devant Richard Jung et Beon Yeong Lee sur les allées du club Beloeil.

«J’ai beaucoup appris de cette première victoire, a affirmé Alarie. En parvenant à jouer sous pression, mon niveau de confiance a fait un bond appréciable. Je me suis prouvé que je pouvais tenir mon bout contre des joueurs plus expérimentés que moi.»

Au cours des deux prochains jours, Alarie sera confronté à un contingent relevé comprenant notamment 14 des 15 premiers au classement Coors Light.

Deuxième à ce classement du circuit Canada Pro Tour, à cinq points de l’Ontarien Stephane Dubois, Marc-Étienne Bussières (Longchamp) revient de la Colombie-Britannique où il vient d’être sacré champion national des professionnels adjoints, un an après sa conquête du Championnat de la PGA du Canada.

À ce championnat des professionnels adjoints, Bussières a uni ses efforts à ceux de Sonny Michaud (La Tempête), Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) et Jean-Philip Cornellier (Knowlton) pour doter le Québec du volet par équipe. Michaud, Bédard et Cornellier sont nécessairement de la partie au club Le Portage.

Bussières fait flèche de tout bois depuis deux ans, lui qui a reçu, l’an dernier, le trophée Mike Weir remis au golfeur de l’année au pays.

«J’ai mis un peu de temps à y parvenir, mais j’ai appris à gagner au cours des dernières années, de dire Bussières, premier au classement national et virtuellement assuré d’une invitation à l’Omnium canadien de 2018. J’ai appris à gérer le stress et aussi à ne pas me satisfaire de la deuxième place.»

Le Championnat des joueurs Honda offre une bourse de 40 000 $ dont 7000 $ au champion.