Le camp d’entraînement est terminé. La nouvelle saison est à nos portes, et trois joueurs du Canadien de Montréal retiennent particulièrement l’attention.

Une des grandes questions du camp a été: «Qui jouera à la gauche de Shea Weber?» Il n’y a pas de remplaçant évident depuis le départ d’Andrei Markov.

Trois possibilités étaient envisagées avant le début du camp d’entraînement: David Schlemko, Karl Alzner et Jakub Jerabek, tous des nouveaux venus. Un autre candidat a toutefois émergé le jeune arrière de 19 ans Victor Mete.

Seul joueur de moins de 20 ans au camp, Mete a tout de suite été placé à la gauche de Weber. Claude Julien voulait probablement permettre au jeune d’acquérir de l’expérience, mais ce dernier a saisi l’occasion et a prouvé qu’il méritait d’entamer la campagne à Montréal.

Il peut disputer neuf parties avec le grand club sans «brûler» la première année de son contrat recrue. Il pourrait ensuite être renvoyé aux Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario. C’est ce qui est arrivé à Mikhail Sergachev l’an dernier.

Radulov part, Drouin arrive

À l’attaque, le Tricolore a remplacé un joueur de premier trio par un autre cet été. Jonathan Drouin et Alexander Radulov sont deux joueurs très différents, mais qui peuvent offrir des productions similaires.

Dans un cas comme dans l’autre, leur équipe obtient la majorité des occasions de marquer et des tentatives de tirs lorsqu’ils sont sur la glace. Quand il est sur la patinoire, Drouin contrôle 52% des tirs et 54% des chances de compter. Radulov affiche pour sa part des taux de 54% et de 55% dans ces catégories.

Il faut toutefois mentionner que Drouin a principalement évolué avec Alex Killorn, Valterri Filppula et Brian Boyle à Tampa Bay, tandis que Radulov a eu la chance de partager la glace avec Max Pacioretty, Alex Galchenyuk et Phillip Danault au sein du premier trio du Canadien.

Une question demeure: comment s’adaptera Jonathan Drouin à la position de centre? Il a peu évolué à ce poste chez les professionnels. Le CH se croise les doigts pour que l’expérience soit concluante. Sinon, Phillip Danault pourra retourner au centre de la première unité. Alex Galchenyuk pourrait aussi obtenir un autre essai.

L’effet Hudon

L’étoile du camp d’entraînement a sans aucun doute été Charles Hudon, qui s’est signalé avec une récolte de deux buts en matchs préparatoires et de trois aides dans un duel intra-équipe.

Le Québécois peut emprunter la même voie qu’Artturi Lehkonen et devenir une recrue ayant une incidence immédiate sur les succès de son équipe. Il devrait d’ailleurs jouer à la gauche de Lehkonen et de Tomas Plekanec.

En six sorties en carrière dans la LNH (trois en 2015-2016 et trois la saison dernière), Hudon a amassé quatre mentions d’aide.

Au cours de la dernière campagne, il a obtenu le troisième plus haut total de points primaires à forces égales (but ou première passe) dans la Ligue américaine chez les joueurs de moins de 24 ans ayant disputé au moins 40 parties (0,46 point par match).

Il n’a plus rien a prouvé dans les ligues mineures et a démontré qu’il avait sa place au sein de l’équipe en s’illustrant aux côtés de deux joueurs de la LNH pendant le camp d’entraînement.

L’arrivée de Hudon pousse Paul Byron vers le quatrième trio. Un bel exemple de la profondeur sur laquelle peut compter le Canadien. Au cours des dernières séries, le CH alignait Dwight King et Steve Ott, deux joueurs qui ne sont plus dans la LNH. L’ajout de Hudon est une bonne nouvelle et laisse croire que le Tricolore pourrait trouver le fond du filet plus souvent en 2017-2018.

Les deux atouts

Les plus grands atouts du Canadien de Montréal cette saison risquent fort d’être devant le filet et derrière le banc.

Claude Julien en sera à sa première saison complète en tant qu’entraîneur-chef. Ses équipes on été parmi les meilleures en matière de possession de rondelle l’an dernier. Les Bruins de Boston et le Canadien ont fini dans le top 3 pour le taux de tentatives de tirs (54,94% et 52,39% respectivement).

Comme il a eu davantage de temps pour instaurer son système, tout porte à croire que le Canadien brillera de nouveau dans cette catégorie cette année.

3 Les Bruins et le Canadien ont été parmi les trois meilleures équipes en matière de possession de rondelle sous les ordres de Claude Julien la saison dernière.

Devant le filet, Carey Price est en santé. La blessure qui a mis fin à sa saison 2015-2016 est chose du passé. Il a aussi eu droit à un été normal pour la première fois en deux saisons. Il n’a pas à se préparer pour la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. Cela lui permettra d’être plus reposé en fin de saison et, espérons-le, en séries éliminatoires.