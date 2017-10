HOUSTON — Masahiro Tanaka amorcera la série de championnat de la Ligue américaine pour les Yankees de New York et il fera face à Dallas Keuchel et aux Astros de Houston vendredi soir.

Les Yankees ont annoncé leur décision jeudi et ont également établi la rotation des lanceurs pour les trois matchs à venir. Luis Severino sera sur le monticule lors du deuxième affrontement samedi face à Justin Verlander.

CC Sabathia a reçu le feu vert pour le troisième match lundi à New York et Sonny Gray sera le partant lors de la quatrième rencontre mardi.

Les Astros n’ont toujours pas annoncé qui seraient les partants lors des matchs numéro trois et quatre.