WASHINGTON — Les Cubs de Chicago gagnent lorsqu’ils le doivent, peu importe ce que ça prend, même un sauvetage par Wade Davis pour préserver une maigre avance et une manche de quatre points face à Max Scherzer, lors du cinquième et ultime match de la série de sections.

Grâce à un gain de 9-8 face aux Nationals de Washington, les Cubs se sont ainsi taillé une place en série de championnat, jeudi soir.

Un double de deux points d’Addison Russell, une erreur de lancer et un joueur atteint par balle ont permis aux champions en titre de venir de l’arrière et de prendre les devants dans la rencontre, en cinquième manche.

Russell a produit un total de quatre points et Davis, le septième lanceur des Cubs, a effectué sa plus longue sortie depuis 2012. Les Cubs tiraient de l’arrière 4-1, pour ensuite mener 8-4 et 9-6, dans une rencontre qui a duré plus de 4h30.

Le receveur Willson Contreras a retiré Jose Lobaton au premier but pour mettre un terme à la menace des Nationals en huitième et Davis a retiré Bryce Harper pour mettre un terme à la rencontre.

Les Cubs affronteront les Dodgers de Los Angeles lors de la série de championnat. Clayton Kershaw sera le lanceur partant lors du premier match au domicile des Dodgers samedi soir.

C’est la quatrième fois consécutive que les Cubs remportent un match ultime, incluant les trois victoires qui leur ont permis de remporter la Série mondiale face aux Indians l’an dernier.

Les Nationals ont une fois de plus été éliminés lors de la série de sections. C’est la quatrième fois en six ans que l’équipe remporte le titre de la section Est dans la Ligue nationale et se fait éliminer aussitôt, avant la série de championnat. C’est également la troisième fois que les Nationals s’inclinent lors du cinquième match, à domicile.

Les circuits de Daniel Murphy et Michael A. Taylor — celui qui avait cogné le grand chelem aux dépens de Davis mercredi soir, lors du quatrième match — ont permis aux Nationals de prendre une avance confortable de 4-1 en deuxième manche face au partant des Cubs Kyle Hendricks.

Le partant des Nationals Gio Gonzalez a cependant accordé deux points, réduisant l’écart 4-3. Scherzer, récipiendaire à deux reprises du trophée Cy Young, a été appelé au monticule en relève en cinquième manche, une première depuis 2013, alors qu’il jouait avec les Tigers de Detroit.

Les Cubs en ont profité pour prendre les devants 7-4. Scherzer est cependant responsable que de deux des quatre points, ayant accordé trois coups sûrs. Il a cependant atteint Jon Jay avec sa balle, qui a permis à la troupe de Joe Maddon d’inscrire un septième point.

Russell a creusé l’écart 8-4 en sixième en frappant un double d’un point. Les Cubs menaient 9-6 lorsque Bryce Harper a produit un point grâce à un ballon-sacrifice en septième. Les Nationals ont réduit l’écart 9-8 sur un simple d’un point de Taylor en huitième.

Les Nationals ont gaspillé plusieurs opportunités. En huitième, avec deux coureurs sur les sentiers et aucun retrait, le frappeur substitut Adam Lind a frappé dans un double-jeu. Plus tard dans cette manche, avec toujours deux joueurs sur les coussins, Lobaton a s’est fait retiré par Contreras, le troisième retrait.

En septième, Ryan Zimmerman aurait pu redonner les devants aux siens, avec deux coureurs sur les buts, mais Davis l’a retiré sur des prises.