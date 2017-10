CALGARY — Jeff Skinner a inscrit un but et une aide et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Flames de Calgary 2-1, jeudi.

Skinner a ouvert la marque en deuxième période avant de mettre la table pour l’éventuel but vainqueur de Justin Williams après 1:09 de jeu en troisième période. Williams a marqué son premier but de la saison en avantage numérique.

Sean Monahan a été l’unique buteur des Flames. Jaromir Jagr a récolté une deuxième aide en quatre matchs avec les Flames cette saison.

Scott Darling a repoussé 25 tirs devant le filet des Hurricanes. À l’autre bout de la patinoire, Mike Smith a réalisé 31 arrêts.