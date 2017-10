INDIANAPOLIS — Blake Bortles a amassé un sommet cette saison de 330 verges de gains et réussi un touché, T.J. Yeldon a effectué une course de 58 verges jusque dans la zone payante et les Jaguars de Jacksonville ont blanchi les Colts d’Indianapolis 27-0, dimanche.

Les Jaguars (4-3), qui ont mis un terme à leur série de quatre revers au Lucas Oil Stadium, sont demeurés en tête de la section Sud de l’Association américaine.

Les Colts (2-5) ont encaissé une deuxième défaite de suite, chaque fois contre des rivaux de section.

Bortles et son attaque ont bien paru en dépit de l’absence de la recrue Leonard Fournette, le meilleur demi offensif de la NFL cette saison. Fournette était absent en raison d’une élongation à la cheville droite.

La défensive des Jags s’est cependant montrée vorace, une fois de plus. Même si elle n’a pu augmenter son total de revirements — déjà le meilleur de la NFL —, elle a égalé un record de concession au chapitre des sacs du quart pour un seul match (10), établi lors du match d’ouverture contre les Texans de Houston.

Et les Jaguars ont signé leur premier jeu blanc depuis une victoire de 41-0 contre les Jets de New York le 8 octobre 2006.

Les Colts, étrangement, ont été blanchis pour la première fois depuis un revers de 41-0 contre les Jets en éliminatoires le 4 janvier 2003. Leur seule véritable chance de s’inscrire à la marque s’est envolée après qu’ils eurent été freinés en situation de quatrième essai au 6 des Jaguars.