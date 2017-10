NEW YORK — Pavel Buchnevich et Michael Grabner ont marqué deux fois chacun et les Rangers de New York ont défait les Coyotes de l’Arizona 5-2, jeudi.

Boo Nieves a récolté trois passes pour les Rangers, qui ont aussi vu Chris Kreider faire mouche.

Grabner a complété son doublé dans un filet désert.

Ondrej Pavelec a fait 27 arrêts pour les Rangers, les prochains visiteurs au Centre Bell, samedi.

Anthony Duclair et Clayton Keller ont été les buteurs des Coyotes, toujours sans victoire après 10 matches (0-9-1). Adin Hill a bloqué 25 tirs.

Les Coyotes vont disputer leur prochain match samedi soir, au New Jersey.