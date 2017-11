MOSCOU — Les dirigeants de la Ligue continentale de hockey (KHL) ont laissé planer la possibilité de retirer ses joueurs des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en février, en raison des enquêtes de dopage menées à l’endroit d’athlètes de la Russie.

La KHL, qui est établie à Moscou et qui est perçue comme la ligue de hockey la plus forte après la LNH, compte plusieurs hockeyeurs russes mais aussi de nombreux joueurs qui pourraient représenter le Canada, les États-Unis et plusieurs nations européennes.

Dans un communiqué, Dmitry Chernyshenko, le président de la KHL, soutient que le Comité international olympique (CIO) «détruit l’ordre mondial qui existe dans le sport à l’heure actuelle» en se penchant sur des cas de dopage contre des athlètes russes d’autres sports, soupçonnés d’avoir fait usage de substances illégales vers la période des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014.

Chernyshenko a fait allusion à l’absence de la LNH des Jeux de Pyeonchang, qui n’a pas été en mesure d’en arriver à une entente avec le CIO, et a ajouté que «la KHL est prête à réagir en conséquence».