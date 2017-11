ANAHEIM, Calif. — Le capitaine Ryan Getzlaf des Ducks d’Anaheim sera absent pendant deux mois à la suite d’une fracture à l’os de la joue.

Les Ducks ont annoncé la gravité de la blessure, mardi.

Getzlaf a été atteint par la rondelle en plein visage au début d’un match des Ducks en Caroline, le 29 octobre. Il a raté les trois dernières rencontres des Ducks et il a été opéré, lundi.

Getzlaf a obtenu un but et six aides en six matchs cette saison avec les quintuples champions en titre de la section Pacifique. Il a guidé les Ducks à la finale de l’Association Ouest la saison dernière, totalisant 73 points en 74 matchs en saison régulière et ajoutant 19 points en 17 matchs éliminatoires.

Les Ducks sont déjà privés de plusieurs éléments importants, soit Ryan Kelser (opération à la hanche), Cam Fowler (genou) et Patrick Eaves (syndrome de Guillain-Barré).