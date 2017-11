BUFFALO, N.Y. — Roberto Luongo a devancé Curtis Joseph en remportant un 455e match dans la LNH et les Panthers de la Floride ont défait les Sabres de Buffalo 4-1, vendredi soir.

Luongo a stoppé 24 rondelles pour aider les Panthers à mettre fin à une série de cinq défaites. Evgenii Dadonov et Aleksander Barkov ont tous deux amassé un but et une aide tandis que Vincent Trocheck et Ian McCoshen ont aussi fait bouger les cordages.

Kyle Okposo a touché la cible pour les Sabres, qui montrent un dossier de 4-4-0 à leurs huit derniers matchs, mais qui n’ont toujours pas signé deux victoires de suite cette saison. Robin Lehner a réalisé 27 arrêts.

McCoshen a inscrit le but vainqueur à 3:50 de la troisième période grâce à un tir des poignets de la ligne bleue.

L’arrêt le plus important de Luongo est survenu alors qu’il restait moins de sept minutes à jouer en troisième période, lorsqu’il a placé sa mitaine par-dessus sa tête pour repousser un tir de l’enclave de Sam Reinhart.