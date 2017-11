NEW YORK — Le voltigeur Aaron Judge a subi une arthroscopie à l’épaule gauche lundi et devrait être rétabli à temps pour le début du camp d’entraînement, ont annoncé les dirigeants des Yankees de New York.

L’opération, effectuée par le docteur Neal ElAttrache à Los Angeles, visait à retirer des fragments qui s’étaient détachés et nettoyer des cartilages.

Âgé de 25 ans, Judge a affiché une moyenne au bâton de ,284 avec 52 circuits et 114 points produits en 155 matchs. Il a aidé les Yankees à se tailler une place jusqu’en série de championnat de la Ligue américaine, où ils ont perdu en sept matchs aux mains des Astros de Houston, les éventuels vainqueurs de la Série mondiale.

Judge a été élu recrue de l’année à l’unanimité et a terminé deuxième au scrutin au titre de joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine derrière le joueur d’avant-champ Jose Altuve, des Astros de Houston.