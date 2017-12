LAVAL, Qc — La pesée officielle en vue du combat de championnat du monde des poids moyens entre David Lemieux et l’Anglais Billy Joe Saunders s’est déroulé dans le tumulte.

Premier à grimper sur le pèse-personne, Lemieux a affiché un poids de 160,3 livres, alors que la limite était fixée à 160 pour le titre de la World Boxing Organization (WBO) détenu par Saunders. Afin de corriger la situation, Lemieux a retiré son caleçon avant de regrimper sur la balance, et cette fois respecter tout juste la limite.

Mais comme l’appareil électronique est extrêmement sensible aux moindres mouvements, le poids affiché peut changer rapidement, ce qui a fait sortir Dominic Ingle, l’entraîneur, de ses gonds.

Croyant avoir vu un poids de 160,2, Ingle a exigé que Lemieux regrimpe sur le pèse-personne une troisième fois. Voyant que les responsables des sports de combats à la Régie des alcools, des courses et des jeux ne répondaient pas favorablement à sa demande, Ingle a explosé sur la scène de la Place Bell, à Laval.

Ingle a dû être raisonné à la fois par du personnel de la RACJ et son promoteur, Frank Warren, non pas avant d’avoir fait perdre patience à Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger Management et copromoteur de l’événement, avec Warren, Golden Boy et HBO.

Lorsque Lemieux a accepté de se faire peser de nouveau et que Warren a confirmé le poids affiché, Ingle a retrouvé ses esprits.

Saunders s’est ensuite exécuté, non sans avoir également retiré son caleçon. Heureusement, car il affichait aussi tout juste la limite permise de 160 livres.

Le clan Lemieux n’a toutefois jamais été inquiété de rater la limite permise, comme cela lui était arrivé avant son affrontement prévu contre James De La Rosa, en mars 2016.

Marc Ramsay, l’entraîneur de Lemieux, a expliqué que toutes les pesées préliminaires ont démontré que le boxeur était sur la bonne voie. Ramsay savait que la culotte de son protégé était responsable des quelques onces superflues.

Avant son combat contre De La Rosa, Lemieux avait raté la limite par plus de deux livres. Ramsay et Lemieux avaient par la suite convenu de changer leur façon de faire dans la phase de déshydratation avant la pesée et il n’a plus eu d’ennuis depuis.