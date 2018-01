NEW YORK — Le défenseur des Rangers de New York Kevin Shattenkirk sera opéré au genou gauche et la durée de son absence est indéterminée.

Shattenkirk, qui a signé un contrat de quatre saisons et 26,6 millions $ en tant que joueur autonome l’été dernier, a indiqué vendredi qu’il était ennuyé par la blessure depuis le début de la saison. Il a ajouté qu’il était «temps d’être opéré».

En 43 matchs avec les Rangers, il a inscrit cinq buts et 18 aides.

Si l’on exclut la saison écourtée par un lock-out en 2012-13, Shattenkirk a récolté au moins 30 aides et 40 points à chacune de ses campagnes dans la LNH. Il est l’un des 14 défenseurs dans l’histoire du circuit à accomplir cet exploit lors de six de ses sept premières saisons dans la LNH.