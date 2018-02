OTTAWA — Le Rouge et Noir d’Ottawa a embauché le receveur de passes Julian Feoli-Gudino sur le marché des joueurs autonomes.

Le footballeur de 30 ans, ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, a paraphé un contrat d’un an.

Feoli-Gudino a capté 45 passes pour 462 verges et trois touchés en 2017 avec les Blue Bombers de Winnipeg, où il a passé les quatre dernières campagnes après avoir amorcé sa carrière dans la LCF avec les Argonauts de Toronto.

Le Rouge et Noir a aussi mis sou cotnrat le spécialiste des longues remises Tanner Doll.