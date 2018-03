ARE, Suède — Les champions du classement général Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher ont dominé l’avant-dernière épreuve des Finales de la Coupe du monde de ski alpin.

Les deux skieurs avaient déjà confirmé leurs globes de cristal au général et de leur discipline au cours des dernières semaines, avant d’offrir une performance convaincante, samedi.

Shiffrin a remporté son septième slalom de la saison, un sommet pour l’Américaine. Après s’être bâti une impressionnante avance en première manche, Shiffrin a a conclu en un temps combiné d’une minute, 46,42 secondes (1:46,42) et a devancé la Suissesse Wendy Holdener (1:48,00) de 1,58 seconde. La championne olympique, la Suédoise Frida Hansdotter, a terminé troisième, un centième plus loin (1:48,01).

La Canadienne Erin Mielzynski a terminé en 10e place, en 1:48,62.

«Je me suis tellement amusée. C’est de cette façon dont je veux me sentir à chaque course, a déclaré Shiffrin après sa 32e victoire en slalom et sa 43e en carrière. Je rêve de skier comme je l’ai fait dans la deuxième manche.»

Shiffrin s’est assurée de son cinquième titre en slalom et de son deuxième titre consécutif au classement général la semaine dernière.

«Toute cette saison a été vraiment super pour moi, a ajouté celle qui a aussi remporté l’or au slalom géant et l’argent au combiné aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Je veux toujours finir la saison en force et je peux être fière.»

L’Américaine a réussi le meilleur temps dans les deux manches. Elle dit avoir trouvé davantage de motivation dans la performance de Hirscher.

«Il m’a grandement inspirée, surtout de la façon dont il a mis de côté sa bourde dans la première manche.»

C’est que Hirscher a failli être expulsé du parcours après avoir heurté une bosse à mi-chemin, mais il a surmonté cette erreur pour remporter le dernier slalom géant de la saison du circuit masculin, sa 58e victoire en carrière, en 2:13,63.

L’Autrichien a vaincu le Norvégien Henrik Kristoffersen (2:13,86) de 23 centièmes de seconde, tandis que le Français Victor Muffat-Jeandet (2:13,89) a terminé troisième, à 26 centièmes.

Hirscher est devenu seulement le troisième skieur à gagner 13 courses en une saison, après le Suédois Ingemar Stendmark, en 1978-79, et l’Autrichien Hermann Maier, en 2000-01.

«C’est surréel, complètement», a laissé tomber Hirscher, qui pourrait établir une nouvelle marque dans le slalom de dimanche, dernière course de la saison.

Pour Kristoffersen, plus rapide de la deuxième manche, il s’agit d’une 11e deuxième place cette saison, un record.

«Ça a été très serré (samedi), a noté Hirscher. Je suis vraiment content d’avoir pu me faufiler en tête encore une fois.»

Hirscher, champion olympique du slalom géant, avait déjà assuré son globe de cristal de la discipline et son septième sacre consécutif au classement général il y a deux semaines.

Il s’était fracturé la cheville lors de la première journée d’entraînement sur neige, en août, et il a raté toute la préparation d’avant saison. Au début décembre, il a mis la main sur son premier slalom géant de la saison.

«Nous ne pensions pas que je puisse gagner des courses aussi tôt dans la saison. Finalement, j’ai connu de loin ma meilleure campagne.»

La saison de la Coupe du monde prendra fin dimanche avec le slalom géant féminin et le slalom masculin.