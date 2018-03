DUNEDIN, Fla. — J.A. Happ sera le partant des Blue Jays de Toronto pour leur match d’ouverture cette saison.

Le vétéran gaucher lancera contre les Yankees de New York, jeudi prochain, au Rogers Centre. Ce sera la première fois qu’il sera au monticule pour un match d’ouverture au cours de sa carrière de 10 saisons dans les Ligues majeures.

Le droitier Aaron Sanchez, dont la saison 2017 a été écourtée par une cloque à un doigt, obtiendra le départ suivant. Marco Estrada, Marcus Stroman et le nouveau venu Jaime Garcia compléteront la rotation des Torontois.

Happ, qui a gagné 20 matchs en 2016, a présenté une fiche de 10-11 avec une moyenne de points mérités de 3,53 la saison dernière.

Happ a effectué son dernier départ du camp d’entraînement dimanche — une victoire de 5-2 des Blue Jays contre les Pirates de Pittsburgh —, et il a distribué quatre coups sûrs et un point, en plus d’avoir retiré cinq frappeurs au bâton.

Stroman n’a effectué qu’un seul départ cette saison, et il a été limité à deux manches contre Équipe Canada junior la semaine dernière, en raison d’une inflammation de l’épaule droite.