MIAMI — Le Canadien Denis Shapovalov a gagné 6-1 et 7-5 contre Damir Dzumhur de la Bosnie-Herzégovine, samedi, passant ainsi en troisième ronde à l’Omnium de Miami.

L’Ontarien a signé deux bris et remporté un jeu à zéro dans un premier set expéditif, qui s’est conclu par un as.

Shapovalov a ajouté trois bris en deuxième manche, dont un lui donnant les devants 6-5. Il a prévalu quand Dzumhur a envoyé un retour de service trop loin.

Le Canadien a eu le dessus 5-2 pour les bris et 8-1 pour les as, dans ce match d’une heure et 13 minutes.

Son prochain rival sera l’Américain Sam Querrey ou bien Radu Albot, de la Moldavie. Shapovalov, 46e au monde, n’a jamais affronté l’un ou l’autre.

Roger Federer, la favorite Simona Halep, Angelique Kerber et Garbine Muguruza sont également à l’horaire samedi.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu seront confrontées à Elise Mertens et Demi Schuurs, de la Belgique et des Pays-Bas.