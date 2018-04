SEATTLE — Yonder Alonso a frappé un troisième grand chelem en carrière, en première manche, Yan Gomes a ajouté une claque de deux points et les Indians de Cleveland sont venus à bout des Mariners de Seattle 6-5, samedi.

Alonso et Gomes ont porté un dur coup aux dépens du partant des Mariners James Paxton, qui a éprouvé des difficultés avec son contrôle et qui n’a pas terminé la cinquième manche.

Alonso a profité de deux buts sur balles avec deux retraits à Edwin Encarnacion et Rajai Davis, qui ont rempli les sentiers. Paxton (0-1) a laissé une balle rapide au milieu du marbre et Alonso a réussi son premier grand chelem depuis le 6 juin 2015.

La longue balle de deux points de Gomes a finalement fait la différence. Paxton a alloué six points et il a donné quatre buts sur balles.

Le partant des Indians Carlos Carrasco (1-0) n’a pas connu son meilleur départ, mais il a lancé jusqu’en sixième manche pour inscrire la victoire à sa fiche. Il a concédé cinq points et sept coups sûrs.

Les Mariners se sont approchés après avoir accusé un retard de quatre points. Mitch Haniger a cogné un circuit et Nelson Cruz a réussi une claque de deux points en sixième manche qui réduisait l’écart à 6-5.

Zach McAllister, Andrew Miller et Cody Allen ont toutefois fermé les livres en faveur des Indians.

Astros 9 Rangers 3

Lance McCullers Jr. a retiré 10 frappeurs sur des prises en cinq manches et un tiers, Carlos Correa et Jake Marisnick ont tous les deux cogné des circuits de deux points et les Astros de Houston ont battu les Rangers du Texas 9-3.

Correa et Jose Altuve, nommé le joueur le plus utile de la Ligue américaine, ont tous les deux réussi quatre coups sûrs et ont obtenu deux points produits du côté des champions en titre. Marisnick a également claqué son deuxième circuit aux dépens de Matt Moore.

McCullers (1-0) était à un retrait sur des prises d’égaler sa marque personnelle. C’était la septième fois de sa carrière qu’il atteignait le sommet des 10 adversaires retirés grâce à des prises.

Elvis Andrus a inscrit les trois points des Rangers. Il a frappé un circuit en solo et un simple par la suite. Il a finalement croisé le marbre grâce au double d’Adrian Beltre, qui a mis une fin à la soirée de travail de McCullers.

Angels 8 Athletics 3

Mike Trout a placé trois balles en lieu sûr et il a produit deux points, menant les Angels de Los Angeles vers une victoire de 8-3 contre les Athletics d’Oakland.

Les Angels ont fini le match avec 12 coups sûrs, dont deux d’Albert Pujols, qui a produit deux points, et deux de Rene Rivera, qui est venu marquer à deux reprises. Zack Cozart a également envoyé deux coéquipiers au marbre.

Le droitier des Angels Matt Shoemaker (1-0) a accordé trois points et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers au monticule. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises et il a donné autant de buts sur balles pour porter à 5-0 sa fiche en sept départs contre les Athletics.

Daniel Mengden (0-1) a encaissé la défaite pour la troupe d’Oakland. Il a alloué six points, dont cinq mérités, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers de travail.