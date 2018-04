DÉTROIT — Leonys Martin a claqué le premier grand chelem de sa carrière dans les Ligues majeures, Jeimer Candelario a ajouté quatre coups sûrs et trois points produits, et les Tigers de Detroit ont infligé une sixième défaite consécutive aux Orioles de Baltimore, 13-8 jeudi après-midi.

La victoire a permis aux Tigers de balayer les honneurs de la série de trois parties.

Le circuit de Martin a été réussi aux dépens de Mike Wright fils, lors d’une cinquième manche de cinq points.

Jordan Zimmermann (1-0) a été crédité de la victoire bien qu’il ait concédé quatre points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a notamment donné deux circuits à Manny Machado et un à Chris Davis.

Le droitier des Tigers en était à une première sortie depuis qu’il avait été atteint à la mâchoire par un coup en flèche de Jason Kipnis des Indians de Cleveland, le 11 avril.

À son deuxième départ depuis qu’il a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 57 millions $, Alex Cobb (0-2), a été victime de sept points — dont cinq mérités — et dix coups sûrs en trois manches et un tiers. Sa moyenne de points mérités s’élève maintenant à 15,43.