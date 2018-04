CRANBERRY TOWNSHIP, Pa. — Les Penguins de Pittsburgh seront privés des services d’Evgeni Malkin et Carl Hagelin lorsqu’ils entreprendront leur série demi-finales de l’Association Est contre les Capitals de Washington, jeudi soir.

L’entraîneur-chef des doubles champions de la Coupe Stanley Mike Sullivan a confié mercredi que Malkin et Hagelin seront retranchés à cause de leurs blessures.

Malkin, qui a dominé les Penguins aux chapitres des buts (46) et des points (98) en saison régulière, a raté le match no 6 de la série de premier tour contre les Flyers de Philadelphie en raison d’une blessure au bas du corps. Le Russe s’est blessé lorsqu’il est entré en contact avec l’attaquant des Flyers Jori Lehtera dans le match no 5. Sullivan a mentionné que Malkin voyagera avec l’équipe, ce qui signifie qu’il pourrait être en uniforme pour le match no 2.

Hagelin, qui a fait vibrer les cordages à deux reprises dans la série contre les Flyers, est ralenti par une blessure au haut du corps subie après avoir heurté Claude Giroux dans le match no 6. Il ne voyagera pas avec l’équipe.

Riley Sheahan a remplacé Malkin au sein du deuxième trio des Penguins pour le match no 6. Dominik Simon a pris la place de Hagelin au sein d’une unité complétée par Sheahan et Phil Kessel à l’entraînement mercredi.