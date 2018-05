CONCORD, N.C. — Kyle Busch s’élancera de la position de tête dimanche lors du Coca-Cola 600, tandis que le meneur au classement des pilotes de la Coupe NASCAR Kevin Harvick partira en queue de peloton.

Busch entamera l’épreuve de la première place après avoir réussi un tour à 191,836 mph jeudi soir au Charlotte Motor Speedway. Joey Logano s’élancera à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ.

C’est cependant Harvick qui a retenu l’attention, puisqu’il n’a jamais pu tenter sa chance après avoir échoué à trois reprises l’inspection d’avant-course. Le directeur d’équipe Robert Smith a été expulsé, et Harvick devra se contenter d’un rôle de spectateur lors des 30 premières minutes d’essais libres samedi.

Harvick a été dominant jusqu’ici cette saison, avec cinq victoires — il a triomphé lors des deux dernières courses — et le titre, assorti d’une bourse de 1 million $US, lors de la course des étoiles samedi dernier.

L’équipe Joe Gibbs Racing est parvenue à placer ses quatre voitures parmi les 10 premières sur la grille.