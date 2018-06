WUHAN, Chine — Bryden Hattie, de Victoria, et Rylan Wiens, de Saskatoon, se qualifiés pour la finale du 10 mètres synchro masculin et ont terminé au 11e rang vendredi à la Coupe du monde de plongeon de la FINA à Wuhan, en Chine.

Tous deux âgés de 16 ans et figurant parmi les plus jeunes athlètes en lice, Hattie et Wiens ont totalisé 349,50 points en finale, remportée par les Chinois Aisen Chen et Hao Yang avec un total de 491,73 points.

Les Canadiens occupaient le huitième rang à l’issue des préliminaires du matin.

Par ailleurs, tout s’est relativement bien passé pour les Canadiennes en préliminaires du tremplin de 3 mètres féminin.

Jennifer Abel, de Laval et Pamela Ware, de Montréal ont atteint la demi-finale de samedi.

Également en action samedi, Wiens prendra part aux préliminaires du 10 mètres masculin avec son coéquipier canadien, l’Olympien Vincent Riendeau de Pointe-Claire.

Mélissa Citrini-Beaulieu de Saint-Constant et François Imbeau-Dulac de Saint-Lazare seront les autres Canadiens en action samedi à l’épreuve du tremplin 3 mètres synchro mixte.