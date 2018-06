MADISON, Wis. — Scott McCarron a inscrit un 64 (moins-8) à sa carte dimanche pour mettre la main sur le Championnat American Family Insurance avec un coup d’avance sur la vedette locale Jerry Kelly.

Âgé de 52 ans, McCarron a réussi des oiselets au 14e et au 16e trou et a joué la normale sur les deux derniers pour remporter son premier tournoi de la saison et son septième en trois ans sur le circuit des Champions de la PGA. Il a terminé avec un pointage cumulatif de moins-15.

McCarron attend impatiemment les trois tournois majeurs d’affilée qui débuteront jeudi avec le U.S. Open Sénior, au Colorado.

Kelly a disputé une ronde finale de 65 et a joué la normale lors des deux derniers trous pour terminer au deuxième rang.

Steve Stricker, qui menait après la première ronde, a bouclé le tournoi avec un score de 65 pour se retrouver à égalité au troisième rang avec Fred Couples et Colin Montgomerie.

Steven Ames, de Calgary, a amassé un pointage de 68 lors de la finale et a conclu au 10e rang total, à égalité avec Mike Small, Jay Haas et Bernhard Langer.