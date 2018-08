MANCHESTER, Royaume-Uni — David Silva, vainqueur de la Coupe du monde, a annoncé sa retraite internationale après 125 sélections avec l’équipe nationale de l’Espagne.

Le meneur de jeu de Manchester City, âgé de 32 ans, a confié sur son compte Twitter que «sans aucun doute, c’est l’une des décisions les plus difficiles de ma carrière, et je la prends avec reconnaissance et humilité.»

En plus de la conquête de la Coupe du monde en 2010, Silva a fait partie des équipes qui ont remporté l’Euro en 2008 et 2012.