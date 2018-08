CHICAGO — Anthony Rizzo a étiré les bras, produit trois points et commis deux larcins à son retour au troisième rang des frappeurs et les Cubs de Chicago ont repris une avance de trois matchs en tête de la section centrale de la Ligue nationale en disposant des Brewers de Milwaukee 8-4, mercredi après-midi.

Jason Heyward a ajouté deux coups sûrs et deux points produits à sa fiche pour les Cubs, qui ont rebondi après avoir encaissé un revers de 7-0 contre les Brewers en lever de rideau de cette série de deux rencontres. David Bote a réussi deux coups sûrs, a marqué deux points et effectué un jeu spectaculaire à main nue au troisième coussin à son premier match depuis qu’il a claqué un grand chelem victorieux dans le triomphe de 4-3 des Cubs contre les Nationals de Washington dimanche soir.

Kyle Hendricks (9-9) a fait fendre l’air à huit frappeurs en six manches au monticule, freinant ainsi la mauvaise séquence de départs des Cubs qui s’était mise en branle avec Jon Lester et Jose Quintana.

Les Brewers, qui mènent la course pour l’obtention des laissez-passer octroyés aux équipes repêchées, pouvaient s’approcher des Cubs, mais ils ont plutôt encaissé une quatrième défaite à leurs six derniers matchs. Junior Guerra (6-8) n’a passé que trois manches et deux tiers au monticule, et le joueur de premier but Eric Thames a commis une erreur qui a mis la table pour un point.

Les Brewers ont aussi perdu les services du voltigeur de gauche Ryan Braun et du receveur Manny Pina, blessés. Braun est ennuyé par des raideurs du côté droit de la cage thoracique, tandis que Pina a été retiré de la rencontre après être entré en collision avec Javier Baez alors qu’il tentait de revenir au deuxième but en septième.