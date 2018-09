LUCAN, Ont. — John Tavares est toujours nerveux avant de disputer une rencontre. Sa première dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto ne fera pas exception.

Tavares fera ses débuts en matchs préparatoires pour les Leafs mardi soir, alors que l’équipe accueillera les Sénateurs d’Ottawa à Lucan, en Ontario, ville gagnante du concours Hockeyville de Kraft en 2018.

Le centre étoile s’est joint aux Maple Leafs en signant un contrat à titre de joueur autonome le 1er juillet, après neuf saisons dans l’uniforme des Islanders de New York.

«Chaque match, j’ai des papillons, a admis Tavares après l’entraînement matinal des siens. C’est ce que vous ressentez comme joueur de hockey depuis votre enfance. Le premier match de la saison est toujours aussi excitant.

«J’ai seulement hâte de me retrouver sur la patinoire, de donner tout ce que j’ai et de jouer à fond de train. (…) Ça fait un petit bout que je n’ai pas joué. C’est bien de retrouver ce genre de compétition et de se préparer en vue de la saison.»

Pour les Sénateurs, il s’agira d’un premier match de l’ère post-Karlsson. Le défenseur étoile a été échangé la semaine dernière aux Sharks de San Jose pour quatre jeunes joueurs et deux choix de repêchage, mettant fin à une longue saga entre l’équipe et son capitaine.

«On va de l’avant, c’est ça le message, a indiqué l’entraîneur-chef, Guy Boucher, dont l’équipe a clairement fait savoir qu’elle était en reconstruction. On veut faire une transition à l’extérieur de la patinoire, mais aussi très rapidement sur celle-ci. C’est là-dessus qu’on se concentre en ce moment.»

Les Sénateurs ont été minés par divers scandales hors glace au cours des 12 derniers mois. La conjointe de Karlsson a notamment accusé celle de Mike Hoffman de cyberintimidation. Puis, il y a eu la démission du directeur général adjoint Randy Lee à la suite d’allégations de harcèlement sexuel, en plus de la vidéo bizarre mettant en vedette le propriétaire Eugene Melnyk, interviewé par le défenseur Mark Borowiecki.

Melnyk a aussi laissé miroiter la possibilité de déménager le club la veille du match extérieur de décembre dernier, mais il a reculé depuis.

Selon le centre des Sénateurs Matt Duchesne, ses coéquipiers et lui ont très hâte de sauter sur la patinoire.

«Nous avons rapidement tourné la page sur ces sujets, a-t-il dit à propos de ces distractions. Autant les entraîneurs que les joueurs, on ne se laisse pas affecter par ces incidents. Nous attendons la saison avec impatience.»