KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City se sont assurés de garder intacte leur ligne offensive après l’avoir vue aider Kareem Hunt à dominer le circuit pour les gains au sol, et voilà qu’elle prouve qu’elle peut aussi protéger le quart Patrick Mahomes.

Mahomes connaît un début de campagne sensationnel et les Chiefs présentent un dossier de 2-0 avant leur ouverture locale, dimanche, face aux 49ers de San Francisco.

La ligne offensive a accordé seulement deux sacs en deux sorties à l’étranger contre les Chargers de Los Angeles et les Steelers de Pittsburgh, deux défensives particulièrement redoutables. Son travail a permis à l’offensive des Chiefs de s’installer près du sommet de la colonne dans de nombreuses catégories offensives, alors que l’équipe marque en moyenne 40 points par match.

«Ça fait quatre ans que nous sommes ensemble, qu’il y a une continuité au sein de la ligne offensive, ce qui est crucial, a souligné le centre Mitch Morse. Plus vous jouez ensemble, plus ça aide.»

Les Chiefs ont certainement investi dans leur ligne offensive.

Le premier choix de l’ère Andy Reid a été Eric Fisher, choisi au premier rang du repêchage de 2013. Il a tellement bien répondu aux attentes qu’il a signé un contrat de six saisons et 63 millions $ US.

Morse a été un choix de deuxième tour en 2015 et le garde Laurent Duvernay-Tardif a été sélectionné en sixième ronde avant de devenir un rouage si important que l’équipe lui a consenti un contrat de cinq saisons et 42,36 millions $.

Les Chiefs ont ajouté le bloqueur Mitchell Schwartz il y a deux ans en lui accordant un contrat de cinq saisons et 33 millions $, puis ont comblé le dernier poste en faisant l’acquisition de Cam Erving des Browns de Cleveland. Erving a signé une prolongation de contrat d’une valeur de 15,75 millions $ l’hiver dernier.

Il est peut-être plus facile d’investir dans sa ligne offensive quand son quart, habituellement le joueur le mieux payé au sein d’une équipe, écoule toujours son contrat de recrue. Mais la situation démontre la valeur accordée par les Chiefs à la protection de Mahomes, qui peut jouer avec confiance derrière le groupe assemblé.

«Ils travaillent très fort sur leur cohésion, a souligné Reid.

«Nous devons continuellement nous ajuster à ce que les coordonnateurs défensifs adverses peuvent avoir vu. Ce n’est pas simple. L’important n’est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous allez faire aujourd’hui.»

Les Steelers sont reconnus comme l’une des meilleures formations pour cacher d’où va venir la pression. Cependant, Mahomes et ses coéquipiers sont parvenus à analyser le travail de leurs rivaux.

Le prochain défi sera les 49ers, menés par le spécialiste des sacs DeForest Buckner.

«Ils utilisent le même style que les Chargers, qui a été développé par les Seahawks de Seattle. Ils ont beaucoup de bons joueurs, a indiqué Mahomes. Ce sera un défi intéressant pour nous, particulièrement lors de notre premier match à domicile. Nous allons devoir être concentrés. Nous voulons continuer à progresser, corriger les petites erreurs et nous espérons l’emporter.»